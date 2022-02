Adiós TV Azteca: Tras 26 años y crisis con ejecutivos, Chapoy anuncia retiro y deja 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Revelan información delicada sobre la presunta crisis en TV Azteca y la salida de Pati Chapoy de Ventaneando luego de 26 años al aire, además de que la periodista revela en redes todo sobre su retiro de los foros.

La titular del programa de espectáculos lleva ausente desde el pasado viernes, algo que en un inicio no desató tanta polémica porque en los últimos meses Pati seguido ha tomado vacaciones inesperadas, ya sea por cuestiones de salud o personales.

Sin embargo, las especulaciones han crecido luego de que este lunes no acudiera al foro de Ventaneando Linet Puente, quien acudió a sus redes sociales para explicar la grave razón, encendiendo alarmas.

La conductora de espectáculos reveló que había estado desaparecida porque no la había pasado nada bien, dejando entrever que tiene Covid-19, ya que incluyó un emoji de un virus en su escrito pese a no confirmarlo textualmente.

He estado desaparecida. No han sido buenos días. Ya les contaré. No siempre podemos ni tenemos que vibrar alto. Así yo hoy", escribió.