Adiós 'Ventaneando': En crisis y divorciada, conductora confirma que deja TV Azteca tras 20 años

Ciudad de México.- Luego de especulaciones sobre su estado de salud, conductora de Ventaneando confirma que sí deja el programa por un contagio de Covid-19, el cual presuntamente habría desatado una crisis en TV Azteca.

Se trata de Linet Puente, quien llegó al Ajusco en el 2002 y se integró al reconocido programa de espectáculos a cargo de Pati Chapoy en el 2014. Este lunes, la presentadora no se presentó al programa y publicó un extraño mensaje que encendió alarmas.

He estado desaparecida. No han sido buenos días. Ya les contaré. No siempre podemos ni tenemos que vibrar alto. Así yo hoy", escribió en sus historias de Instagram.