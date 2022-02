¡Alerta ARMY! Jimin, de BTS, aparece tras su cirugía de urgencia

Seul, Corea del Sur.- El pasado lunes 31 de enero, los fanáticos de BTS, una de las agrupaciones de K-Pop más famosa a nivel mundial, se sorprendieron por el estado de salud de Jimin, quien tuvo que ser llevado de emergencia al hospital tras presentar síntomas relacionados con Covid-19 más un cuadro de apendicitis.

Luego de haber sido operado de emergencia y revelarse que los síntomas por el virus SARS-CoV-2 eran leves en el cantante y bailarín, el intérprete de Butter apareció para enviar un mensaje de consuelo a todo el ARMY quien lo ha mantenido en tendencia debido a las muestras de cariño que le envía a través de las redes sociales.



Mediante Weverse, plataforma que BTS usa con frecuencia para estar en contacto con los fans, Jimin resaltó que la recuperación aún sigue pero pese a ello, podría ser dado de alta muy pronto.

“Todos, estaban muy preocupados, ¿verdad? Me estoy recuperando bien. Lo siento por hacer que se preocupen, creo que puedo ser dado de alta pronto. Me estoy recuperando bien y he estado comiendo tres comidas al día, por favor, espera un poco, me recuperaré rápidamente”.