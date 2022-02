"Es deplorable": Kate del Castillo explota contra Sean Penn tras caso de 'El Chapo' Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kate del Castillo aseguró que el actor Sean Penn es una persona deplorable, después de recordar que fue gracias a él y a su artículo publicado en 2016 en la revista Rolling Stone que se desató una investigación federal en su contra que aún hoy le sigue costando dinero.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En aquél artículo el famoso estadounidense habla sobre su encuentro con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, poniéndola a la actriz mexicana como intermediaria, lo cual desató una enorme polémica contra ella.

"Él salió de mi vida, nunca más quise volver a contestarle el teléfono, lo bloqueé desde luego, no me interesa saber absolutamente nada de él", dijo Kate del Castillo a Javier Poza, con quien tuvo una charla para hablar de la segunda temporada de La reina del sur.

Kate explicó que no procedió legalmente contra él, porque supo cubrirse muy bien, ya que estaba trabajando para el Gobierno estadounidense y ante esto no tiene nada que hacer o decir, como el hecho de que Penn la puso en peligro y no se preocupó en protegerla, durante su entrevista con Guzmán Loera en octubre de 2015.

La verdad es que me da una flojera infinita, no voy a perder ni más dinero, ni tiempo, ni esfuerzo, por esta gente que es deplorable y que es de la gente más baja que yo he conocido, porque eso no se le hace a nadie, poner en riesgo la vida de nadie", dijo.

Del Castillo también aseguró que aún no ha terminado su lucha por lograr que se reconozca la persecución de la que fue víctima, por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y ahora contralora del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arely Gómez, la cual se desencadenó al hacerse público este episodio de su vida en el artículo de Penn, por el cual se le trató de acusar de delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento.

La artista señaló que debido a esto ella no pudo trabajar durante casi 3 años, lo que la hizo perder dinero, además de que sigue pagando abogados, por eso busca la disculpa pública, porque ella como artista vive de su imagen y estuvieron afectándola todos los días en la televisión y los diarios, donde se hacían alusión a cosas que ella no hizo, delitos que nunca le fueron comprobados y que las autoridades jamás salieron a desmentir.

A pesar de que este es un capítulo que no ha cerrado en su vida, Kate del Castillo asegura que actualmente ella se siente más serena y dispuesta a seguir con su vida, con una visión más madura de las cosas.

A pesar de todo Kate asegura que sí piensa volver a México a trabajar, pero lo hará con su propia productora Cholawood porque nadie la llama para ningún proyecto, así que estará grabando un par de meses en nuestro país realizando una serie que será la versión moderna de Anna Karénina.

Fuente: El Universal