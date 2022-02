No tiene para comer: Tras hundir a Legarreta y veto de Televisa, corren a galán de novelas de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico Alfredo Adame, quien hace años fue de los galanes de telenovela más cotizados en Televisa, habría acabado con su carrera luego de múltiples escándalos y prueba de ello sería la reacción de usuarios a su visita a Venga la Alegría.

El actor, quien estuvo durante 30 años trabajando en melodramas como Más allá del puente, Retrato de familia y La fuerza del amor, fue vetado de la empresa de San Ángel por haber ido a TV Azteca, además de sostener un pleito con Andrea Legarreta luego de dejar el programa Hoy.

Tras su salida del matutino, donde trabajaba como conductor con Andrea, Adame enfureció contra ella y en 2019 lanzó fuertes ataques contra ella, acusándola de serle infiel a Erik Rubín y de tener una presunta relación extramarital con un vicepresidente de Televisa.

En el 2021 el polémico actor reveló que presuntamente le levantaron el veto en Televisa luego de años y participó como invitado en varios programas, sin embargo, dejó en shock al confesar que estaba en quiebra y no tenía ni para comer, motivo por el cual no le había pagado a su ex Diana Golden por la demanda que perdió tras su divorcio.

¡Qué tontita es esta tipa!, aparte de ambiciosa y todo, ¿es algún pecado ser pobre?, yo soy pobre, muy pobre, ¡estoy quebrado!, no tengo ni qué comer, ni nada, pero soy un hombre feliz y digno", dijo a Golden.

Ahora, nuevamente protagonizó un escándalo al involucrarse en una pelea callejera con una familia. El exconductor reapareció en el foro del programa de TV Azteca Venga la Alegría acompañado del profesor de artes marciales Christopher Terrón a una semana de volverse tendencia nacional luego de que se hiciera viral el video de su pleito.

El presentador acudió al matutino para compartir con el auditorio diversos consejos de defensa personal y que no les pase lo que a él le sucedió, además de confesar que le robaron su reconocimiento como cinta negra en taekwondo.

Por ahí les mandamos el registro nacional de cintas negras del profesor, a mi me lo voló Gaby de Telemundo, se lo llevó creo o no lo encuentro, tu estás en el registro nacional de cintas negras como un arma blanca, igual que los luchadores, igual que los boxeadores", dijo el actor.

No obstante, Alfredo reconoció que nunca debió de haber bajado de su camioneta aquel día, ya que puso en riesgo su vida: "Nunca me debí haber bajado del carro… si viven una situación similar: No se deben de bajar, porque ve a saber qué traigan".

Alfredo Adame también indicó que durante aquel altercado decidió no utilizar sus destrezas en defensa personal: "Yo no utilicé las artes marciales (...) Hay que evitar el conflicto; en las artes marciales, la primera ley que te enseñan es que la victoria no está en la contienda sino en evitarla".

Sin embargo, el artista manifestó que cambió de parecer durante la riña con la pareja y recordó sus famosas "patadas de bicicleta".

El cuate me jala y yo caigo, la mujer me queda al lado izquierdo, yo le estoy parando los golpes, y el cuate me empieza como a que querer patear y se me viene encima y en ese momento yo hago esto, se llaman patadas de bicicleta, esa es una patada noqueadora (...) En ese momento sí podía usar la defensa porque ya estaba en el piso, estaba en una total situación de indefensión".

Tras mostrar algunas técnicas de defensa para desarmar a un ratero, Alfredo Adame finalizó su intervención reconociendo que no debió enfrentar a la pareja con la que tuvo el conflicto, sin embargo, usuarios se le fueron encima y lo 'corrieron' del programa, pidiendo que no regrese más.

Que ridículo, le cambié de canal cuando salió este tipo, qué bajo ha caído 'Venga la alegría'".

No puedo creer que le den espacio a ese tipo que solo denigra a la mujer".

Qué bajeza, pensé que lo había visto todo".

La ridiculez en su máximo esplendor".

No tienen contenido que tienen que llamar al viejo ridículo de Adame".

