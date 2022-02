Polémico actor desenmascara a exconductora de TV Azteca y filtra a sus 'amantes' en Televisa

Ciudad de México.- El polémico actor mexicano Alfredo Adame nuevamente se metió en tremendo escándalo pues hace algunas horas arremetió en contra de una exconductora de Televisa y TV Azteca y habló de los supuestos amantes y amoríos que tuvo en el pasado.

La nueva víctima del también conductor, quien en otras ocasiones ha desprestigiado a otras mujeres como Andrea Legarreta, es la especialista en espectáculos Joanna Vega-Biestro, quien actualmente trabaja para Imagen TV como parte de Sale el Sol.

La mujer pelinegra se inició en el medio artístico como reportera de Televisa Espectáculos y en 2016 dio la sorpresa de unirse a las filas del Ajusco, donde le dieron la oportunidad de conducir el programa del canal A+ ¿Qué hay de comer? junto a Omar Fierro y Marta Guzmán.

Hace unas horas Adame se entrevistó con la prensa y sin piedad alguna, hizo hirientes comentarios contra Joanna pues no le gustó que lo criticara por su reciente pelea callejera.

Esta tontita de Joanna Vega-Biestro agarra y dice que me devuelvan mi dinero y quién me vendió las cintas. Luego hizo comentarios verdaderamente estúpidos, es muy temeraria la tipa".

El exconductor del programa Hoy, quien estuvo vetado de San Ángel hace unos años, acusó a la conductora de haber tenido múltiples amoríos y aventuras mientras trabajaba para Televisa.

Tanto Vega-Biestro como el resto del elenco de Sale el Sol no se quedaron callados ante la fuerte declaración que hizo Adame y defendieron por encima de todo a la conductora.

No me sorprende porque el señor Adame cuando se queda sin argumentos se va a la ofensa, a inventar y lo hemos visto porque lo ha hecho desde la mamá de sus hijos. No soy la primera y no seré la última porque esos son sus argumentos, insultar de la manera más cobarde y más machista", dijo la comunicadora.