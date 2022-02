Se desfiguró: Tras veto de TV Azteca y retiro de Televisa, actriz toma drástica medida para vivir

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien estaría vetada de TV Azteca y tiene años retirada de Televisa, tomó una drástica media y anunció a qué se dedicará a partir de ahora con tal de obtener recursos económicos para sobrevivir.

Se trata de la aclamada artista mexicana Ninel Conde, quien ha sido muy criticada en los últimos años debido a sus múltiples cirugías y tratamientos estéticos que ha utilizado para embellecerse. Varios de sus admiradores y críticos del medio consideran que ya se le pasó la mano con este tipo de 'arreglitos' y que a la fecha luce desfigurada y transformada.

La apodada 'Bombón Asesino' debutó en la televisora de San Ángel en 1995 cuando tuvo una pequeña aparición en Bajo un mismo rostro, sin embargo, años más tarde se fue al Ajusco para participar en melodramas como Perla, Catalina y Sebastián y Como en el cine. En esta última dio vida a 'Topacio La matadora', el cual fue todo un éxito en la televisión mexicana.

Pero actualmente Ninel lleva sin actuar en telenovelas desde el 2017 cuando hizo En tierras salvajes. En 2018 volvió a la actuación con la narcoserie El Señor de los Cielos y desde entonces ha preferido enfocarse en otros trabajos.

Se dice que la artista de 45 años estaría vetada de la empresa del Ajusco pues varios conductores de Ventaneando se han lanzado en su contra en reiteradas ocasiones y además han tenido exclusivas con su ex, Giovanni Medina, mientras que ella tiene tiempo sin visitar esa televisora.

Hace un par de semanas la cantante lanzó su propia línea de fajas, cinturillas y demás productos, que asegura, son su secreto para mantenerse en forma y con tremendo cuerpazo, sin embargo, recientemente encontró otra forma de ganarse la vida y dejó a todos sus fans en shock.

Resulta que ayer 1 de febrero Conde confesó que ya tenía activa su cuenta en OnlyFans e invitó a todos sus seguidores a unirse a esta plataforma para ver su contenido exclusivo; sin embargo, la famosa aclaró que no solo serán fotos sugerentes y subidas de tono, sino también mostrará un poco más de su vida.

Mis bombones, ahora sí… TENEMOS ONLY FANS. Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando, podrán ver contenido exclusivo y de calidad. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo… ¿Se unirán a mi club de contenido exclusivo?", escribió la originaria de Toluca.