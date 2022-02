Sin exclusividad y divorciada, Televisa perdona veto a exactriz de TV Azteca y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante, quien fue vetada de Televisa y perdió su contrato de exclusividad hace varios años luego de irse a TV Azteca, regresa al foro del programa Hoy.

Se trata de Mariana Garza, quien debutó en la empresa de San Ángel en 1979 en Elisa cuando era solo una niña. Posteriormente, la exTimbiriche estuvo en otras telenovelas, sin embargo, el irse al Ajusco le costó estar años vetada y perder su contrato.

Tras estar en melodramas como Dos vidas, Flor y Canela, Alcanzar una estrella I y II, Carrusel de las Américas, en 1994 fue llamada a TV Azteca por el ejecutivo Víctor Hugo O'Farril, quien acababa de cambiarse a esa empresa.

Él me dio mis primeras oportunidades en novelas, siempre creyó en mí. Mi relación con él era muy cercana y cuando sale de la empresa me llamó para hacer 'A Flor de Piel' y fue un problema grave que yo no medí porque fui la segunda persona que el señor Azcárraga Milmo en persona firmó con exclusividad y cuando decidí irme con O'Farril en Televisa hubo una persona a quien ese hecho le molestó muchísimo", contó.