Sin exclusividad y divorciado: Tras veto de Televisa y caer en ruina, polémico actor se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico exactor de Televisa, quien acabó sin dinero, divorciado y sin exclusividad luego de 30 años en la televisora, dejó en shock al público de TV Azteca pues esta mañana de miércoles 2 de febrero se unió al elenco del programa Venga la Alegría.

Se trata del también controversial conductor y empresario Alfredo Adame, quien hace unos meses se declaró en quiebra pese a sus más de tres décadas de trayectoria en San Ángel y hasta aseguró que llegó al punto de que no tenía ni para comer.

En una vieja entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el también galán de novelas confesó que había sido vetado de Televisa por llegar a TV Azteca como invitado pese a que él renunció a su contrato de exclusividad y los altos mandos le habían permitido trabajar en otras empresas.

Televisa ya no me importa, porque después de darle 30 años de mi vida en las que les di éxitos, rating, ahora soy no contratable... Yo les dije que si podía ir a otros lados y me dijeron que no había problema, entonces fui al Club de Eva y cuando regreso a Televisa me hablaron para decirme que los directivos estaban súper enojados... por eso me pusieron en una lista de 'no contratables'".