Sin un peso y endeudado: Tras 30 años en Televisa, galán de novelas acaba solo y hundido en miseria

Ciudad de México.- La expareja de un polémico exgalán de telenovelas, quien estuvo durante más de 30 años en Televisa, exhibió su precaria situación económica, afirmando que cuando vivió con él, el actor presuntamente estaba ahogado en deudas y no tenía para pagar cuentas.

Susan Quintana, exnovia del polémico Alfredo Adame, reveló detalles nunca antes revelados de la vida del histrión luego de que la semana pasada se hiciera viral un video del exconductor del programa Hoy peleando con una pareja luego de un conflicto vial en plena calle de la CDMX.

En entrevista con De Primera Mano de Imagen Televisión, Quintana (quien en el pasado acusó al actor de tener el miembro pequeño y desató controversia) 'desenmascaró' al actor de telenovelas como Retrato de familia, Yo no creo en los hombres y Más allá del puente, afirmando que no vive con lujos como él aparenta, sino todo lo contrario.

Susan comentó que cuando se fue a vivir con él se dio cuenta que vive prácticamente en la miseria, en una casa descuidada, reforzando declaraciones de otras exparejas, quienes aseguran que el no tiene dinero.

"Yo tengo mi vida, mi pareja. Realmente no me interesa esta persona para nada pero cuando me preguntan creo que es mi deber decir la verdad", dijo para luego relatar lo que ella asegura vivió con Adame.

Vive en una casa muy, muy vieja. Cuando yo entré por primera vez había un hoyo, un cuadrado, no sé por qué, en el techo, pero muy grande. Me dijo: 'lo voy a arreglar' pero no supe que era. Conforme conoció su casa, cruje porque es una casa muy vieja como de madera porque según me habían dicho era una cabaña y como que la adaptaron entonces caminas y muchas láminas del piso están zafadas", platicó.

De igual manera, reveló que por falta de pago le cortaron varios servicios, relatando que se llegó a inundar el baño y una recámara por falta de mantenimiento.

No puedes ir al baño o quererte lavar las manos en la noche, después de las 7 ya no hay agua. ¿Por qué? No sé, a mí me dijo el señor que trabajaba ahí que este señor nunca quería gastar para poner una bomba, entonces tienes que bajar al jardín, así esté lloviendo o haciendo mucho frío para bajar la palanquita y que haya agua. Te exige que lo vuelvas a poner porque se va el agua".

Además, agregó que el presentador presuntamente también estaría endeudado y que le llamaban a todas horas de bancos porque "debía mucho dinero".

En dos ocasiones nos quitaron la luz por falta de pago. La cocina es muy viejita, nada funciona, nunca trae dinero, siempre tiene deudas. Le hablaban y le hablaban en la madrugada, mañana, tarde y noche del banco porque debe mucho dinero al banco".

Finalmente, comentó que Adame la seguiría amedrentando y amenazando tras su ruptura, confesando que hace poco la llamó para insultarla, agregando que lo único que siente por él ahora "es lástima".

Lo único que siento por esa persona es lástima. No me lastima nada, me da lástima. Me da tristeza porque está solo", dijo.

Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante comentó que aunque no es algo que se critique la falta de trabajo e ingresos, sí se encargó de exponer al actor, asegurando que hundió su carrera debido a tanto escándalo y esa es la razón por la que actualmente no tiene trabajo.

Si tú te has encargado de 'autoboicotearte' porque llegó a ser, hace muchísimos años, protagonista de telenovelas, obras de teatro, condujo programas pero por su carácter e inestabilidad mental y emocional logró que lo corrieran de las televisoras, que no lo quisieran en las telenovelas, que no condujera ni produjera programas y además de que ya no vende".

Y agregó: "Su imagen ya no es agradable y él se crea su propia historia de que el 95 por ciento que le hablan es para apoyarlo. El 100 por cinto de las personas que te ven o les causas repulsión o se burlan de ti Adame, esa es la realidad. Qué pena... si no tiene trabajo ¿cómo va a tener dinero? y eso no es criticable... ojalá consiga trabajo algún día y se ocupe para que no esté dando lata. Primero mujeres y ahora a menores de edad", finalizó.

Queda esperar para ver si el actor responde a estas declaraciones y aclara lo declarado por su expareja, pues aún no se ha pronunciado al respecto.

