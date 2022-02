Subió 20 kilos: Tras volverse mujer y retiro de las novelas, galán de Televisa llega a 'Hoy' de luto

Ciudad de México.- Un querido galán de telenovelas, quien triunfó por más de 40 años en Televisa y se transformó en mujer, aparece en el programa Hoy para hablar de cómo ha sobrellevado la muerte de su madre y su regreso a los melodramas.

Se trata del actor Eduardo Yáñez, quien abrió su corazón y reveló cómo se siente a escasos días de cumplirse el segundo aniversario luctuoso de su madre, doña María Eugenia Luévano.

Como se recordará, luego de 7 años retirado de los melodramas, este 2022 regresa a la pantalla chica en Corazón Guerrero, el nuevo proyecto de Salvador Mejía para Las Estrellas, protagonizado por Alejandra Espinoza, donde hará pareja con Gaby Spanic.

Yáñez perdió su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel en el 2018 y en el 2019 dejó en shock al aparecer irreconocible en el programa Hoy, con el rostro hinchado y con más de 20 kilos de sobrepeso.

Ahora, con un drástico cambio físico y luciendo mejor que nunca a sus 61 años, el actor deja atrás las polémicas que atravesó durante los últimos años y en entrevista con el matutino recordó a la mujer que más amo y admiró a dos años de su partida: su madre.

Desde que me hace falta, no he tenido un solo día triste o algún recuerdo que venga a mi memoria donde me haga entristecerme, al contrario, me acuerdo de ella porque era muy chistosa mi mamá", dijo Yáñez.