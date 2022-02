¡Todo fue un engaño! El motivo por el que Yuri y María León fingieron pelea por plagio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, Yuri adelantó un fragmento de su próximo sencillo, sin embargo, recibió un comentario de supuesto plagio de parte de María León, quien aseguró que la canción sonaba muy similar a una que ella escribió.

No pasó mucho tiempo para que este señalamiento desatara toda clase de comentarios de los seguidores de la intérprete de Detrás de mi ventana, la cual no tardó en contestar afirmando que le podía demostrar que no era un plagio.

Tras la respuesta de Yuri, los internautas opinaron que la "pelea" podría ser en realidad una estrategia de publicidad para anunciar una colaboración musical entre ambas cantantes, a lo que no estaban tan errados después de todo.

A través de su cuenta de Instagram, María León publicó una fotografía donde aparece junto a Yuri vistiendo como vaqueras. La imagen anuncia que las artistas lanzarán la canción titulada Te quedas sin mí, cantada a dueto.

Comadre Yuri ¿Qué le parece el 4 de febrero? ¡Usted y yo y lo aclaramos todo con un tequila!", escribió la exvocalista de Playa Limbo.

Aunque la mayoría de comentarios fueron positivos y aplaudieron la esperada colaboración, otros usuarios de la red social expresaron su molestia por el pleito que las cantantes fingieron para hacerse publicidad.

