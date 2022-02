Tras años en TV Azteca y 'cirugías', conductor traiciona a 'VLA' y estrena proyecto ¿en Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor de Venga la Alegría estrena un nuevo proyecto fuera de las filas de TV Azteca luego de varios años trabajando en la empresa. ¿Regresa a Televisa?

Se trata de Roger González, quien llegó al matutino Venga la Alegría hace casi tres años y ha encantado al público con su carisma y buen humor, además de que en la empresa sería de los consentidos pues también le dieron la conducción de Todos quieren fama.

Como ya se sabe, el conductor de TV Azteca ha sido varias veces señalado por su aspecto, pues a sus 41 años aparenta una edad muchísimo menor a la que realmente tiene, por lo que se rumora se ha sometido a varias cirugías y arreglitos.

Sin embargo, él lo ha negado tajantemente: "No me he operado nada. Estoy feliz con todo ¡Hasta con mis piernas de pollo!", respondió Roger a las preguntas de usuarios.

Este miércoles 2 de febrero, en pleno programa de Venga la Alegría, Roger anunció que estaba estrenando un proyecto que no tenía nada que ver con las filas del Ajusco.

¿Se va del programa y se une a las filas de la competencia? No. Estrenó un podcast llamado Comunidad Wemo con Roger González que al parecer le permitirá seguir trabajando en el matutino, pese a que también haga radio por Exa FM en MVS Radio.

Junto a su compañero y chef, Ismael Zhu alias 'El Chino', Roger confirmó que estrenó un podcast en el que tuvo como primer invitado a su amigo, con quien se ha rumorado en el pasado tiene una relación que va más allá de la amistad, pero lo han negado.

El ganador de MasterChef abrió su corazón en la plática que tuvo con el exconductor de Disney Channel, rompiendo en llanto al recordar la muerte de su madre y cómo lo último que le dijo fue: "Te amo".

¡Nuestro querido @rogergzz estrenó podcast donde platicó con @ismael_zhu sobre su historia de vida!", anunciaron en las redes del matutino.

Todos los conductores apoyaron este nuevo proyecto del presentador, además de producción por haberle dado el espacio para promocionarlo pese a que no es en TV Azteca, por lo que queda descartado su regreso a Televisa.

Además, a finales del 2020, al ser cuestionado sobre si le gustaría trabajar en Televisa, fue tajante y respondió que ya ha estado en la televisora, pero nunca se había sentido tan cómodo como en Azteca, dando un duro golpe a la empresa de San Ángel.

Ya había trabajado ahí, pero no me había sentido tan querido y consentido como en Azteca Uno", escribió.

