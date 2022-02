Tras escape de las autoridades de EU, Ninel Conde niega tener contacto con Larry Ramos

Ciudad de México.- La cantante mexicana sigue enfrentando las interrogantes con respecto a la polémica relación sentimental que mantuvo con el empresario Larry Ramos, quien actualmente es buscado por las autoridades estadounidenses luego de defraudar a más de 200 personas con varios millones de dólares.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la entrevista que sostuvo con el programa Ventaneando, Ninel Conde negó tener contacto alguno con su ex, destacando que por ahora es lo mejor que le puede suceder.

No, no, no… no, mejor, ¿para qué?, creo que tiene muchas cosas que arreglar primero y Dios dirá”, manifestó la también actriz ante la pregunta sobre si Ramos la había buscado tras su fuga del FBI.