Tras exhibir catálogo de Televisa y abandonar México, actriz acaba vetada, divorciada y sin trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz que abandonó México luego de un escándalo que involucró al narco, además de exhibir el presunto catálogo de Televisa, revela que productores ya no la contratan.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Kate del Castillo, quien debutó en 1991 en Televisa en la telenovela Muchachitas hasta que se retiró de los melodramas para dedicarse a las series y el cine luego de hacer la última Bajo la misma piel en el 2004.

La actriz tuvo polémicos romances, pues anduvo unos años con Emilio Azcárraga, hijo de Emilio Azcárraga Milmo y actual dueño de Televisa. En 2001 se casó con el exfutbolista Luis García, a quien Kate acusó de haber sido violento, además de sufrir maltrato psicológico, por lo que en 2004 se divorciaron. Luego se casó con Aarón Díaz, pero la relación también llegó a su fin.

Kate habría sido vetada de Televisa hace unos años luego de aparecer en el programa El Hormiguero de TV Azteca, además de que fue una de las famosas que habría exhibido el polémico catálogo de Televisa.

Tras tomarse unos años de pausa, se fue a Estados Unidos donde probó suerte para luego en años recientes integrarse a Telemundo, donde hizo la exitosa narcoserie La reina del sur.

La vida de la actriz mexicana cambió por completo cuando en 2015 se reunió con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán cuando estaba prófugo de la justicia, luego de que publicara un polémico tuit donde aseguró que "creía más en el Chapo que en el Gobierno".

Tras tener que abandonar México por el fuerte escándalo en el que se vio involucrada, ya que 'El Chapo' fue recapturado en 2016, reside en Estados Unidos.

Ahora, haciendo promoción para la tercera temporada de La Reina del Sur, la actriz mexicana reaparece ante la prensa y aprovechó el espacio primero para defender a su padre, el primer actor Eric del Castillo, por no querer vacunarse.

Y esque el histrión ha desatado polémica por sus declaraciones con respecto a no recibir la vacuna contra el Covid-19 y afirmar que se cuida con medicina alternativa.

Es fácil estar de un lado y poder juzgar a la demás gente. Yo estoy vacunada dos veces, yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar, y no se las voy a cambiar, porque no puedo cambiárselas, y créanme que lo he intentado, pero así es", explicó Kate.

Pese a la decisión que tomaron las personas que le dieron la vida, la artista destacó que sus padres han sido muy cuidadosos para no contagiarse, aunque desde su punto de vista aconseja a la gente para recibir la inmunización.

Ellos no salen de su casa, creen que van a estar bien (así), no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho. Ahora, yo en lo personal les recomiendo que se vacunen, esa es mi posición", manifestó.

Y hablando del coronavirus, Kate lamentó la muerte del cantante Diego Verdaguer, quien perdió la vida por consecuencias de su contagio, además de que aún existe la controversia sobre si recibió las vacunas anticovid antes de enfermarse o no.

"Lamento enormemente la muerte de Diego, yo quiero mucho a Diego, y a Amanda, a su familia, a Ana Victoria. Lo lamento muchísimo, pero creo que no estamos en una posición de juzgar absolutamente nada", dijo al respecto.

Finalmente, la actriz confesó estar lista para volver a México y filmar una serie que producirá y protagonizará, pero aseguró sentirse triste de no ser requerida por los productores mexicanos y de que nadie la contrate en México.

"Uno desgraciadamente no debería de quererse o de tenerse que ir de su país para encontrar mejores oportunidades, yo lo hice y las encontré y estoy muy feliz y muy agradecida con este país, ahora, amo y extraño México como no tienes una idea, y cuando no pude ir me dolió en el alma", dijo.

Y que no me llamen a trabajar en México me duele todavía más, entonces yo me produzco mis propias cosas para poder estar más cerca a México, y para estar más cerca de mis padres, ya están más grandes y quiero estar más tiempo con ellos", añadió.

Fuente: Agencia México e Instagram @katedelcastillo