Tras romance lésbico y bajar 12 kilos, actriz de TV Azteca traiciona a Televisa y se ahoga en llanto

Ciudad de México.- Luego de haber estado durante 22 años en Televisa, la polémica actriz y conductora Alicia Machado reaparece ahogada en llanto tras confirmar hace unas semanas que se une a TV Azteca con nuevo programa

Luego de desatar polémica al resultar ganadora de la primera temporada del reality de La Casa de los Famosos en Telemundo, la venezolana ha causado revuelo por su radical pérdida de peso (bajó 12 kilos), su vida personal y sus romances.

Como se recordará, en 2019 destapó su bisexualidad al confesar que había tenido amoríos con mujeres y no solo hombres, confesando que "el amor es para todos".

Sí yo he tenido varias novias, besos a todas", dijo entonces.

Tras debutar en Televisa en 1999 en el melodrama Infierno en el paraíso y estar en telenovelas como Amor sin maquillaje, Hasta que el dinero nos separe y Porque el amor manda, la exMiss Universo hizo su último melodrama en 2015: La Tempestad.

Tras estar en un capítulo de Esta historia me suena en 2021, contó en Ventaneando a Pati Chapoy que llegará pronto a las filas del Ajusco con su programa Whats Up Alicia.

Antes de regresar a México, la actriz visitó el foro de Despierta América en Miami, Florida junto a Ninel Conde y rompió el silencio en Despierta América sobre la relación que mantiene su hija Dinorah con su padre, quien desde hace tiempo se ha dicho es el narcotraficante José Gerardo Álvarez-Vázquez 'El Indio'.

La venezolana fue cuestionada sobre cómo cuidaba a su hija de lo que se decía de ella, como lo que publicó un polémico libro que señaló a varias famosas de tener presuntos nexos con narcotraficantes.

En dicho ejemplar a la artista se le dedica el capítulo titulado 'Alicia en el país de la cocaína', donde se expone la supuesta relación extramatrimonial que habrían tenido Machado y Álvarez-Vázquez de la cual nació Dinorah en 2008. Sin embargo, dos años después, el capo fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad en el Altiplano.

Por tal motivo, tras preguntarle sobre cómo protege a su única hija de los malos comentarios, Alicia respondió:

No sé cómo se hace eso, yo lo he logrado con la mía... Mi hija es profundamente sabia, yo le agradezco a Dios que me haya mandado una hija como Dinorah, ella ha crecido en esto, ella hoy en día es la que me dice: 'Ay mamá, por favor, yo sé cómo son las cosas'".

Sin nombrar al capo que se señala como progenitor de su hija, Machado rompió en llanto y agregó:

Voy a aprovechar de decirlo para que me escuche 'el papá de mi hija'... Yo quiero que sepan que mi hija estas últimas dos o tres semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro, que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo, y ella ha estado un poco triste, pero con una madurez y una fortaleza de decirme: ‘Amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo’”.

Asimismo, la también actriz reveló que su primogénita ha convivido con la familia de su padre: "Ella recientemente estuvo con sus hermanas en California, porque tiene sus hermanas y ella tiene una familia paterna que la ama y la adora, y la mandé para allá unos días para que estuviera con ellos. Ella me abrazó y me dijo: 'Mamá, yo sé todo lo que has hecho durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es ni tuya, ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro'".

Por último, la artista reveló algunos detalles de lo que ha vivido todos estos años para proteger a la ahora adolescente, destacando que su padre la quiere mucho.

Él adora a su hija, la ama, ha sufrido muchísimo el no poder estar con ella. Para mí no ha sido fácil protegerla de todo, he tenido que protegerla como una leona. Así que las personas que intentan dañarnos o dañarlo a él por ese lado, le va a costar mucho trabajo porque yo voy a seguir protegiendo esa historia de amor, y esa hija que tengo maravillosa", concluyó.

