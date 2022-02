Exconductor de 'Hoy' impacta a la farándula tras dar noticia de su salud: "Pensé que me iba"

Ciudad de México.- Hace dos semanas, un querido exconductor de Hoy logró sacudir a Televisa después de informar que había tenido que ser internado de urgencias debido a un grave problema de salud, pese a que específico que no se trataba de Covid-19, sí dejó en claro que podía perder la vida durante una cirugía de emergencia a la que fue sometido horas más tarde.

A aproximadamente 15 días de esta brutal noticia, el presentador, mejor conocido como el maestro Gudinni, volvió a dejarse ver ante la cámara, en donde se le ve reposando en una cama mientras explica cómo va progresando su salud.

Aquí estoy en convalecencia, no estoy 'chueco', ni tirado en la calle, simplemente me tengo que estar cuidando (...) No fue mi intención causar terror; sí fue grave... Pensé que me iba, pero me dijeron: 'Se regresa'." Expresó el periodista.