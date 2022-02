Mon Laferte muestra sin pena cómo luce a 1 semana de dar a luz y publica primera FOTO de su bebé

Ciudad de México.- Hace unos momentos la aclamada cantante Mon Laferte reapareció a través de las redes sociales y por primera vez mostró a su hijo Joel, quien acaba de nacer fruto de su relación con el músico Joel Orta.

Como se recordará, fue el pasado 10 de febrero cuando la exitosa mujer originaria de Chile anunció el nacimiento de su primer bebé mediante un breve mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Durante la tarde de este domingo 20 de febrero Laferte reapareció en su perfil oficial de Instagram físicamente tras dar a luz y cargando en brazos al recién nacido.

La intérprete de éxitos como Amárrame o Tu falta de querer se sinceró con todos sus admiradores y detalló que en esta primera semana siendo mamá primeriza no la ha pasado del todo bien pues no duerme ni tiene tiempo para ella, sin embargo, afirma que es sumamente feliz.

Mon posó sentada con el cabello desarreglado y sujeto en un chongo, ni una sola gota de maquillaje y sosteniendo con sus manos al pequeño Joel.

Asimismo, la cantante chilena contó un poco de su experiencia con un recién nacido en casa y explicó que aunque su pareja la ayuda con todo, aún así no ha podido con todo.

No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas, el otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo, esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta ¡SOY MAMÁ!", agregó.