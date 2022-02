Adiós Chapoy: Tras romance lésbico y bajar 17 kilos, actriz de Televisa se despide de TV Azteca

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien dejó Televisa para irse a TV Azteca, sale del aire y se despide de los foros de TV Azteca luego de un polémico romance lésbico y drásticos cambios en su peso.

Se trata de la actriz y cantante Regina Orozco, quien luego firmar con Televisa y participar en la telenovela Mi marido tiene familia, se cambió al Ajusco este 2021 para ser juez en el reality Todos a bailar, el cual marcó el regreso de Ingrid Coronado a la televisión.

Aunque hasta estuvo de invitada en el programa Hoy, Orozco cambió de camiseta y recientemente pisó el foro de la competencia Venga la Alegría y hasta Ventaneando de Pati Chapoy, donde se vio muy cómoda con la jefa de espectáculos.

En el programa de Pati, no descartó la opción de regresar para la segunda temporada del reality, sin embargo, mejor pidió que la consideren para ser juez en La Academia, la cual regresa para celebrar sus 20 años.

Como se recordará, en su juventud decidió iniciar una relación con otra mujer llamada Ximena Cuevas pese a haber tenido solo relaciones con hombres. Este romance lésbico le trajo problemas en casa pues sus padres incluso la corrieron.

Tras el fin de esta relación, aunque Orozco ha evitado definir su orientación sexual, la actriz se ha declarado pansexual. En su reciente visita a Ventaneando, dijo que ella buscaba a un novio, aunque el público insista en llamarla lesbiana.

Hace mucho que no pasa pero igual si hay un novio, luego me dicen: '¿no quieres novia?' no, eso fue en mi adolescencia ¡por favor! No, ya basta", aclaró.