Adiós 'Hoy': Tras desfigurarse y declararse gay, actor se retira de Televisa y llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y productor teatral, quien acabó 'desfigurado' en una telenovela de Televisa en los 2000 y se declaró gay públicamente el año pasado, llega al foro del programa Ventaneando de TV Azteca con una terrible noticia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del también conductor Gabriel Varela, quien participó en Siempre te amaré (2000) transmitida por el Canal de Las Estrellas, donde dio vida a 'Martín Mendizábal', a quien intentan asesinar y termina con el rostro desfigurado casi al final del melodrama.

Varela se retiró de la actuación en la televisión y se dedicó más al teatro, el cual su padre manejó por más de 50 años antes de su fallecimiento, además de también realizar anuncios en programas tanto de TV Azteca como de Televisa e Imagen Televisión.

Y esque Varela ahora es promotor de una reconocida marca de almohadas y colchones, por lo que aparece todos los días en los programas más importantes de la televisión mexicana.

El productor ha acudido varias veces al programa Hoy de Televisa donde ha convivido con las conductoras Andrea Legarreta y Andrea Escalona, además de la productora Andrea Rodríguez.

Aunque también ha estado en Sale el Sol y De Primera Mano de Imagen Televisión, ha acudido a Venga la Alegría. Como se recordará, Varela salió del clóset el año pasado en el programa El minuto que cambió mi destino, con Gustavo Adolfo Infante.

El hijo de la actriz Gina Romand, figura sumamente importante del cine de oro mexicano, reveló que su última pareja lamentablemente murió hace poco más de dos años.

La última relación que tuve, tuvo una muerte súbita, le dio un infarto al corazón y le dio un infarto fulminante, y murió a los 33 años de edad", comentó Varela.

Ahora, el productor acude a Ventaneando para solicitar la ayuda de Pati Chapoy para hacer público un grave conflicto: asegura que una mujer que fue secretaria de su padre, Don Salvador Varela, quiere despojar a su madre Gina del teatro que él trabajó por 50 años.

Esto sucede luego de que Gina Romand preocupara a sus seguidores al aparecer en redes sociales confesando al borde las lágrimas que fue robada, además de que su hijo compartió el video con el mensaje:

El testimonio de una mujer de 84 años despojada de su patrimonio por Patricia Luna Meneses. ¿Es esto justo?".

Por su parte, Romand agradece en el video difundido el apoyo de los medios de comunicación por darle difusión a su caso mientras dice afligida: "He sido despojada de lo que me pertenece".

Ante la pregunta de estrellas como Maribel Guardia y Lucía Méndez sobre lo que sucedía con Gina, Gabriel explicó: "La exsecretaria de mi padre quiere despojarla de su teatro".

Durante su presencia en el programa Ventaneando, Varela contó bastante afligido por lo que enfrentan:

Esta señora durante 26 años fue secretaria de mi papá (Salvador Valera), fue la persona en quien confiábamos toda la familia, la persona que lo ayudaba en todas sus cuestiones administrativas".

Y detalló: "Esta señora abusó tremendamente de mi papá, cuando ocurre la muerte de mi papá, ella nos pide dinero para remodelar el teatro, de repente un día se acerca con nosotros, en pleno duelo de mi papá. Cuando mi papá muere, a los 5 días a mi madre le da un infarto cerebral (...) a los 15 días le da un infarto al miocardio (...) Habíamos confiado en que ella iba dar un finiquito a ese teatro, supuestamente ella dijo que nos estaban pidiendo invertirle una cantidad de dinero que no era rentable, entonces dijimos 'si están en esa posición vamos a hablar con ellos para darles el finiquito'".

Sin embargo, la situación no paró ahí: "Nunca hizo nada, nos estuvimos esperando a ver qué pasaba, viene la pandemia, según ella, el sindicato iba a operar el teatro, que sabemos que eso es imposible, pero de repente, pues hace una semana, recibo una llamada telefónica de un productor de teatro, donde me dice, acabo de recibir un mail, a las 3:40 de la mañana (...) copiaba a todos los productores de teatro, diciendo que estaba muy indignada que no se le tomaba en cuenta para las juntas de productores, que ella era productora y dueña del Teatro República, entonces mi mamá la verdad estuvo muy lastimada".

Finalmente, Gabriel Valera confirmó que las intenciones de la señora Luna Meneses es despojar a Gina Romand del teatro que le dejó su esposo, e incluso ha intentado engañar a la gente del sindicato haciéndoles pensar que la familia de la actriz no tiene interés en trabajar con dicho inmueble, por lo que espera que las autoridades puedan ayudarle a resolver su caso.

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando, Imagen Entretenimiento, Agencia México e Instagram @ventaneandouno y @varelateatro