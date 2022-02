Adiós TV Azteca: Tras 52 años en Televisa y unirse a Chapoy, famosa villana vuelve de luto a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz mexicana, quien en 2021 se unió a TV Azteca luego de 52 años de carrera en Televisa, dejó en shock a su público pues la mañana de este lunes reapareció en el programa Hoy de luto y con una muy triste noticia.

Se trata de la famosa villana de telenovelas Sylvia Pasquel, hija de la primera actriz Silvia Pinal, quien ha destacado por su participación en melodramas como Qué pobres tan ricos, Doña Flor y sus dos maridos, Antes muerta que Lichita, Yo amo a Juan Querendón, Mundo de juguete, Mi destino eres tú, entre muchos otros más.

A mediados del año pasado la madre de Stephanie Salas dio tremenda sorpresa al volver a firmar un trabajo con la televisora del Ajusco, donde ya había hecho la telenovela 3 familias, y regresó a la actuación con una participación especial en la serie Un día para vivir.

En una entrevista exclusiva que le concedió a Pati Chapoy para su programa Ventaneando, Pasquel confesó lo emocionada que se sentía de ser parte del nuevo proyecto de TV Azteca.

Definitivamente desde que me entregaron el capítulo me encantó... me pareció sensacional poder tocar el tema de la muerte desde puntos de vistas tan diferentes... a veces nos sentimos inmortales y dejamos los pendientes para al rato y cuando de repente te dicen te quedan 24 horas dices '¿qué hago?'", comentó.