Claudia Martín rompe el silencio y destapa cómo ha sido trabajar en 'Los Ricos También Lloran'

Ciudad de México.- Desde antes de que concluyera el 2021, Televisa se conmocionó con la nueva adaptación de Los Ricos También Lloran, pero esta vez el rol principal sería cubierto por Sebastián Rulli y Claudia Martín, quien en días recientes reveló para Las Estrellas cómo ha sido para ella trabajar en esta producción.

Desde que me enteré que se iba a hacer esta historia como que soñaba, me daba ilusión y creo que me he apoyado sin lugar a dudas en mi familia, en mis seres queridos y en mi trabajo.