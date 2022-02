Enfermo y deprimido: Filtran detalles de la muerte de actor de Televisa; dejó carta suicida a novio

Ciudad de México.- Hace algunas horas se confirmó que el primer actor de Televisa Xavier Marc sí se quitó la vida como se rumoró tras anunciarse su muerte y salió a la luz que sí dejó una carta de despedida a su novio, con quien vivía.

Como se recordará, fue el pasado sábado 19 de febrero cuando el reportero Carlos Jiménez informó que el histrión fue hallado sin vida por autoridades de la Ciudad de México luego de que presuntamente se arrojara de un sexto piso en la colonia Rincón del Bosque.

Más tarde personalidades como Laura Zapata, Pati Chapoy, entre otros y programas como el matutino Hoy, Ventaneando y Venga la Alegría y más, anunciaron el terrible deceso de Marc.

Durante la noche de ayer domingo 20 de febrero algunos amigos se reunieron para despedirlo en su funeral y Yucita Furlong, una de sus grandes amigas y directora de la Casa del Actor, confirmó que efectivamente Xavier Marc se quitó la vida lanzándose al vacío desde el lugar donde vivía.

Yo la verdad muchachos no sé qué puede pasar en un momento por la mente de alguien que toma una decisión así... efectivamente él saltó, no sé con qué fuerzas ni cómo lo hizo pero ya no está aquí", explicó frente a las cámaras.