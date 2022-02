Ninel Conde estalla y responde a Giovanni Medina tras amenazarla por abrir su OnlyFans

Ciudad de México.- La controversial artista mexicana Ninel Conde fue cuestionada por los reporteros sobre la polémica que armó Giovanni Medina pues afirmó que estaba vigilándola luego de abrir su OnlyFans y que la denunciaría si llega a subir contenido subido de tono que perjudique al hijo que tienen en común, Emmanuel.

En una entrevista, el empresario mexicano confesó que él se había suscrito a la plataforma del 'Bombón Asesino' con el fin de saber qué estaba compartiendo y aseguró que no permitiría que la actriz hiciera algo que dañara al pequeño.

Hace unas horas Conde por fin rompió el silencio y en entrevista con diversos medios de comunicación, la exestrella de Televisa dejó claro que no le importa lo que su expareja diga o piense de ella.

No chicos, ¿saben qué?... que yo no ando leyendo como cosas destructivas, cosas negativas, no sé qué habrá dicho, pero… yo respeto lo que cada quien opine, al final del día yo estoy muy orgullosa de mi trabajo como desde hace 25 años", comentó.