Tras pleito con Galilea Montijo y 'veto' de Televisa, famoso galán se une a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien es el protagonista del momento pese al supuesto veto de un productor de Televisa, llega al programa Hoy a varios meses de haber sostenido tremendo pleito con Galilea Montijo.

Se trata del galán argentino Sebastián Rulli, quien llegó a México para triunfar en los melodramas y se catapultó a la fama no solo por su atractivo, sino por su talento. En el 2000 debutó en Primer amor, a 1000 x hora y desde entonces el trabajo no paró.

Rulli participó en proyectos como Sin pecado concebido, Clase 406 y Alegrijes y rebujos, sin embargo, su primer protagónico llegó en 2004 con Rubí, donde fue el estelar junto a Bárbara Mori, Eduardo Santamarina y Jacqueline Bracamontes.

Luego vinieron más proyectos donde fue el galán principal como Contra viento y marea, Mundo de fieras, Un gancho al corazón, Teresa, Amores verdaderos, Lo que la vida me robó, Tres veces Ana, Papá a toda madre, El dragón y Vencer el pasado.

Fue precisamente en Televisa cuando conoció a su actual pareja, la actriz Angelique Boyer. Ambos serían de los pocos talentos que aún conservan su contrato de exclusividad en la empresa, aunque no todo sería color de rosa para Rulli.

Según reportó el canal de YouTube Chacaleo hace unos meses, el argentino estaría vetado y en la lista negra de uno de los productores estrella en la televisora, José Alberto 'El Güero' Castro. ¿La razón? El productor era novio de Boyer antes que Rulli.

Aunque esto no está confirmado, otro pleito que tuvo Rulli con alguien 'de poder' en Televisa es la propia titular del programa Hoy, Galilea Montijo. Como se recordará, durante las elecciones del pasado junio, el actor criticó a los influencers y famosos que se 'vendieron' al PVEM en plena veda electoral.

Como entre los que participaron estaban Lambda García y Raúl 'El Negro' Araiza, entonces compañeros de Gali en el matutino, ella no dudó en arremeter contra el argentino.

Adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar de un país que no es el tuyo, cada quién, cada quién, aunque sea mexicano, es como si yo me voy a Argentina y empiezo a hablar de política argentina, pues no le sé", dijo entonces Galilea.