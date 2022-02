Tras 'veto' de Televisa y rogar por trabajo, exconductora de 'Hoy' confirma debut ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una conductora, quien renunció entre lágrimas al programa Hoy el año pasado luego de 3 años al aire presuntamente por diferencias con Galilea Montijo, confirma que ya tiene trabajo ¿en TV Azteca?

Se trata de Marisol González, quien se rumora quedó fuera del matutino de Las Estrellas luego de 17 años en Televisa porque no se llevaba nada bien con Galilea, aunque ella argumentó que era por situaciones familiares.

Incluso, el periodista de espectáculos Álex Kaffie había evidenciado su rivalidad con la tapatía en su columna en ocasiones anteriores, incluso adelantando que saldría del aire porque "está harta de la hostilidad con la que siempre la ha tratado una de las titulares del matutino".

Ambas negaron roces en su momento, por lo que ese pleito nunca fue confirmado, sin embargo, según reportó El Borlote hace unos meses, la coahuilense presuntamente estaba pasándola mal económicamente ante la falta de trabajo.

Hace apenas unas semanas, Kaffie también ventiló que González había caído de la gracia de ejecutivos de Televisa y había sido casi vetada, ya que en una ocasión que acudió por un pago, presuntamente la tuvieron esperando "una hora" por autorización para entrar a la empresa.

Ella que antes entraba a Televisa San Ángel por la Puerta 3, acceso destinado para uso exclusivo de las consentidas de la compañía ¡ahora tiene que hacer antesala y formarse en la fila de visitantes! Pasó de ser empleada 'mimada' a empleada 'pelusa'. Pobre", escribió.

Ahora, la conductora reaparece y aclara todo sobre su salida de Hoy, además de confirmar que se una a famoso programa ¿de la competencia? En su visita al programa Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, la expresentadora de Televisa Deportes reveló:

Se juntó con la pandemia, complicó las cosas las clases en línea, mi esposo se aventaba todas las mañanas las clases en línea con las niñas, sobre todo, porque tenemos una hija muy hiperactiva, que es la grande, entonces era muy difícil, más como hombre, él tiene menos paciencia, yo me considero con más paciencia, él tenía otros proyectos y me dijo: '¿Te parece si ahora tú me apoyas?' y sí, paré un poquito y ahorita estoy trabajando por proyecto", contó.

Al ser cuestionada sobre quién en Hoy era con quien menos se llevaba, dijo que tal vez sonaría muy cliché pero cuando decidió tomarse un tiempo con su familia es cuando más cómoda estaba en el programa, ya que formaron "una familia".

"Me fui en el momento en el que más contenta estaba, más integrada me sentía y que me habían arropado todos, sonará muy cliché pero se hizo una familia (...) Era el programa con el que más soñaba y en el momento en el que más contenta me sentía tuve que hacer una pausa por un tema familiar, pero no solo fue hacer una pausa en un programa, fue hacer una pausa después de haber trabajado tantos años, que por más que quieras estar con tu familia es bien difícil", recordó.

A mí es lo que más se me ha complicado, porque tengo una familia muy unida y como que sí les quiero dar todo a las niñas, pero de repente me voy. Mi esposo me ayuda mucho, pero también se hace bolas", dijo.

Marisol también contó que tras su salida del matutino, adaptarse al cambio también fue muy retador: "Yo me fui a Torreón, porque mi esposo tiene unas cosas allá en Torreón y estuvimos ahí un rato, yo no tenía ganas ni de hacer ejercicio, empecé a subir de peso, me sentía como que me falta esa parte de saber que tenía un proyecto, de repente la incertidumbre de decir: 'Dejaste esto', fue una pausa súper fuerte, me habían salido muchas campañas, porque fue un freno de todo".

Sin embargo, ahora el sacrificio valió la pena pues Marisol ahora tiene un nuevo proyecto.

Gracias a Dios todo se acomoda, ya tengo un proyecto, justo lo que quería proyectos esporádicos que pueda estar con mi familia, pero no dejar de trabajar que es lo que a mí me alimenta", dijo.

Y este lunes por la mañana, en entrevista con Fórmula Espectacular con Flor Rubio, Marisol reveló que llegará a un esperado reality que marca la fusión entre Televisa y Univisión: Tu cara me suena.

En las próximas semanas este programa dominical saldrá al aire, lo que permitirá que Marisol vuelva a estar de nueva cuenta en la pantalla. Esto fue lo que declaró:

Soy co-conductora, yo voy a estar haciendo participaciones especiales. Me tiene muy emocionada, es un programa donde ocho celebridades van a estar presentando ocho retos diferentes", compartió.

González detalló que además de hacer algunas cápsulas y apoyar con la conducción junto al chileno Rafael Araneda y Ana Brenda Contreras, ella también se encargará del aspecto de las ventas en el programa.

Voy a estar conduciendo en diferentes partes del programa y voy a llevar la parte comercial. Este es el primer programa de la fusión Televisa-Univisión, es un programa maravilloso que se van a divertir mucho", dijo.

Por otro lado, Pepillo Origel reveló en el programa Con Permiso que los jueces en esta segunda temporada serán Edén Muñoz, Angélica Vale y Charytín y en los concursantes estarán: Yahir, Ninel Conde, Sherlyn, Kika Édgar, entre otros.

