¿Ya tienes todo listo? Este día inicia la venta de boletos para 'Permission to dance on stage' de BTS

Ciudad de México.- Febrero casi se termina y con ello la fecha para disfrutar de ‘Permission to dance on stage’ de BTS está cada vez más cerca y, si aún no te has enterado, la cadena de cine Cinépolis será la encargada de llevar este espectáculo hasta el ARMY de todo el país, por lo cual deberás tener en cuenta lo siguiente si no te lo quieres perder.

El evento se transmitirá el próximo 12 de marzo a las 12:00 y 16:00 horas, pero para ello, los boletos deberán adquirirse de manera anticipada, es decir, a través de una preventa mediante la aplicación de dicho complejo cinematográfico, su página de Internet o directamente desde las taquillas.

La fecha para no quedarte fuera es el 22 de febrero, es decir, este martes y para quienes compren boletos en línea, la venta iniciará a la medianoche, mientras que para quienes busquen ir directamente las taquillas, la venta será una hora antes de la primera función programada, es decir, si la primer cinta a proyectar es las 11:00 horas, las taquillas abrirán a las 10:00.

En la Ciudad de México, más de 30 complejos cinematográficos proyectarán Permission to dance, por lo cual te recomendamos no caer en pánico si el sistema se satura o bien, las filas en las taquillas son bastante largas, ya que a nivel nacional serán muchas salas las que busquen complacer a los fans de los intérpretes de Butter.

Finalmente, te recomendamos no gastarte todo el dinero que tengas disponible pues el precio de los boletos será revelado una vez que la venta de inicio; sin embargo, te informamos que esta pueda ser desde los 100 y hasta los 200 pesos por acceso.

