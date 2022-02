Adiós TV Azteca: En la ruina y sin exclusividad en Televisa, actor llega a 'Hoy' y destruye a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, quien pese a todo pronóstico se convirtió en galán y hace unos años perdió su contrato de exclusividad, llega al programa Hoy para hundir el rating de la competencia en TV Azteca, Venga la Alegría.

Se trata de Rafael Inclán, quien este 22 de febrero cumple 81 años de edad y los celebrará en el foro del matutino de Las Estrellas. Como se recordará, el primer actor declaró hace poco que quedó en la ruina pues no ahorró, así que no tenía herencia que dejar.

El ícono del cine de ficheras, quien se volvió un galán de las 'sexicomedias' pese a que su aspecto físico no era el más 'comercial' para estos roles, manifestó que la pandemia y el nulo trabajo que tuvo por algunos meses lo perjudicó en el aspecto económico.

El histrión originario de Mérida, Yucatán, quien lleva 36 años trabajando en las filas de Televisa, puntualizó que no tenía bienes que heredar, estaba ahogado en deudas y vivía al día con el dinero que recibe de los proyectos que realiza actualmente.

Yo nunca he ahorrado, nunca he tenido (demasiado)… tienes lo que tienes para vivir o para compartir con tu familia, pero nunca he sido una gente organizada económicamente", dijo.