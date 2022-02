George Seely, ex de Marlene Favela, sorprende en redes sociales al llamar como esposa a la actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que Marlene Favela hizo público el fin de su relación con George Seely en junio del 2020, el empresario de origen libanés sigue gritando su amor por la actriz llamándola esposa.

En un video que subió el padre de Bella Seely, hija de Marlene, mientras jugaba golf, recibió la fuerte crítica de una mujer, quien lo señaló de ser un hombre sin objetivos en la vida.

¡Este tipo no trabaja! Sin metas, sin sueños… ¡Sin familia!”, dijo la usuaria @mirleydis.nat en Instagram, por lo George no dudó en

responder: “no me conoces, amo a mi esposa y a mi hija”. Sin embargo, ese no fue el único comentario negativo que recibió Seely, pues otras internautas comentaron: “No solo de amor viven las personas y se crían a los hijos ??”. “Fuera de Aquí Irresponsable”.

Han pasado casi 2 años desde que Marlene confirmó su ruptura con el padre de su hija, destacando que le pidió el divorcio y que ella se haría 100 por ciento responsable del cuidado y sustento de la menor.

Pese a su separación, Favela recalcó: “Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, es un hombre que quise muchísimo, y me casé con él”.

Hasta la fecha, la actriz sigue manteniendo su postura y de su boca no se ha sabido el motivo de su truene con George, aunque trascendió que fue a raíz de una infidelidad de éste.

