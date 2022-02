Golpe a Legarreta: Tras veto de TV Azteca y 'desfigurarse', amante de Erik Rubín se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una amante del pasado de Erik Rubín, esposo de Andrea Legarreta, llega al programa Hoy de Televisa con fuertes declaraciones sobre su físico luego de haber peleado por el amor del exTimbiriche con otra famosa cantante.

Se trata de Paulina Rubio, quien tuvo un fugaz romance de juventud con Rubín, con quien él le fue infiel a Alejandra Guzmán hace ya varios años, aunque ambas lograron limar sus asperezas luego de años de rivalidad para hacer el 'Tour Perrísimas 2022'.

Como se recordará, la hija de la actriz Susana Dosamantes estuvo en una gira de medios a finales del 2021. Primero estuvo en TV Azteca con Pati Chapoy, a quien le dio una entrevista exclusiva pese a que fue vetada hace unos años por haber participado en La Voz... México cuando se transmitía en Televisa.

'La Chica Dorada' también le dio una importante entrevista a Anette Cuburu para Venga la Alegría, sin embargo, también visitó Hoy y se vio frente a frente con Andrea Legarreta, actual esposa de Rubín. La tensión fue inevitable y se notó incomodidad.

Muchos aseguraron que Paulina desairó a Legarreta y la ignoró, aunque la propia conductora minimizó el tema asegurando que ella no lo percibió así y no detectó ninguna mala vibra de su parte, aunque su visita dio mucho de qué hablar.

Tras reportarse que la propia Andrea presuntamente le prohibió a Rubín, su esposo desde hace 21 años, ser invitado en el tour de ambas cantantes para no hacer más escándalo sobre su triángulo amoroso, ahora Paulina llega al matutino Hoy.

La cantante habló en exclusiva para el programa de Las Estrellas pues será reconocida por sus 30 años de trayectoria artística durante la 34a edición de Premios Lo Nuestro este 24 de febrero en la FTX Arena de Miami.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de Paulina, pues recientemente ha provocado algunos comentarios en su contra con respecto al paso del tiempo y su necesidad de verse y sentirse joven.

Ya que ha sido criticada por presuntamente abusar del bótox y arreglitos y lucir extremadamente delgada, Rubio defendió su postura asegurando que se siente mejor que nunca.

No hay nada más bonito que madurar y entender todos esos consejos que te dicen los que son más grandes que tú... como te veo me vi, como me ves, te verás", destacó la intérprete de 50 años.

De la misma manera, Paulina recalcó sentirse contenta con el presente y lo que ha logrado con su vida.

No hay nada más hermoso que vivir el aquí y el ahora, el no preocuparnos por ayer ni por mañana, sino disfrutar mucho el presente. Vivir el momento me hace ser más feliz como mujer que nunca, con mis fans, con mis hijos, con mi familia y con toda la gente que me ve crecer".

Finalmente, recalcó que todo lo que ha logrado es gracias a su constancia y disciplina en lo que se propone.

Soy muy necia, soy muy testaruda cuando quiero algo, cuchillito de palo, cuchillito de palo, me he dedicado mucho al escenario, he crecido mucho arriba del escenario, vengo de una gran dramateus, entonces lo que más disfruto es dar, dar amor, dar mi mensaje, dar mis canciones que en algún momento te encuentres de un modo diferente, una canción es la medicina del alma", remató.

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy, Agencia México e Instagram @chapoypati y @andrealegarreta