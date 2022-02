Golpe a TV Azteca: Tras estar en la cárcel y cirugías, actriz regresa a Televisa y hunde a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien está vetada de TV Azteca y tiene un fuerte pleito con Pati Chapoy, regresaría a Televisa luego de varios años sin actuar, sin embargo, aseguran que luce ya irreconocible.

Se trata de la polémica actriz y cantante Gloria Trevi, quien en el 2000 estuvo en la cárcel por los delitos de rapto y corrupción de menores, sin embargo, fue liberada en 2004 tras ser exonerada de los cargos por no encontrar pruebas suficientes para condenarla.

La regiomontana logró recuperar su carrera al salir de prisión, sin embargo, empezó un conflicto legal con el Ajusco y la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, que hasta la fecha continúa.

'La Trevi' los acusó de presuntamente haber iniciado una campaña de desprestigio en su contra tras salir libre. Según dijo, esto habría sido a manera de represalia por presuntamente haberse negado a firmar contrato de exclusividad con Azteca.

Por otro lado, aunque no muchos lo recuerdan, la intérprete de Todos me miran no solo ha triunfado en la música sino también en las telenovelas. En el 2013 la artista protagonizó su primer melodrama Libre para amarte y hasta compuso el tema principal.

Desde entonces, no había vuelto a actuar y se había enfocado en su música, sin embargo, en el programa Con Permiso, Juan José Origel reveló que volvería a la actuación en un proyecto muy especial para ella.

Aunque ya había revelado que la bioserie se habría pospuesto hasta 2023 porque ejecutivos consideraron que estaba "muy fuerte", ahora comentó que Trevi pidió a la productora Carla Estrada que le dé el protagónico.

Carla Estrada ha tenido mucho trabajo, que aquí está muy fuerte, que quítale de acá, ponle de acá... n'ombre... hacer una bioserie es muy difícil. Nos enteramos que fue la mismísima Gloria Trevi quien le pidió a Carla Estrada que ella quiere hacer quien se interprete a ella misma a la edad adulta".

Martha Figueroa aseguró que sería buena opción porque ella "sabe el guion" de memoria por ser su vida, sin embargo, mencionó que el inconveniente que ella detecta es que ahora "ya no se parece" por sus presuntas cirugías y cambios en el rostro.

Hay un problema... ya no se parece a como era antes Gloria con todo lo que le han puesto".

"Le van a ir poniendo yo creo todos los arreglos", dijo Pepillo. Y esque como se recordará, la cantante nunca ha reconocido públicamente haberse sometido a una cirugía para cambiar su físico, sin embargo, en 2010 reportaron que sí entró al quirófano.

People en Español divulgó ese año que la 'La Trevi' recurrió a una rinoplastia, estiramiento facial y bótox, pues su rostro sí luce distinto al que tenía en los 80's y 90's.

Hasta ahora, ni Gloria ni Carla se han pronunciado sobre más detalles de la serie ni han confirmado la aparición de la regiomontana.

Fuente: Canal de YouTube de Unicable e Instagram @gloriatrevi