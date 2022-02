Rogó por trabajo: Tras pleito con Galilea Montijo y 'veto' de Televisa, conductora regresa a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien presuntamente fue vetada de Televisa luego de un pleito con Galilea Montijo, dejó en shock a todos los televidentes debido a que este martes 22 de febrero reapareció en el programa Hoy luego de su repentina renuncia.

Se trata de la exreina de belleza Marisol González, quien abandonó el matutino de Las Estrellas en julio del 2021 tras más de 2 años formando parte del elenco y luego de que surgiera el rumor de que había tenido roces con sus compañeras Galilea y Andrea Escalona.

Aunque se especuló mucho que 'La Montijo' y la hija de Magda Rodríguez no la trataban bien y que por ello prefirió dejar el programa, ella misma ha salido a negar esta versión y asegura que se fue por motivos personales y familiares.

Me fui en el momento en el que más contenta estaba, más integrada me sentía y que me habían arropado todos, sonará muy cliché pero se hizo una familia... Era el programa con el que más soñaba y en el momento en el que más contenta me sentía tuve que hacer una pausa por un tema familiar", dijo en el programa Pinky Promise, conducido por Karla Díaz.