Se desfiguró: Tras acabar en manicomio y 14 años retirada de Televisa, exhiben secreto de actriz

Ciudad de México.- Luego de que Ernesto Laguardia revelara que la desaparecida actriz Adela Noriega estaría en negociaciones para volver a los melodramas de Televisa tras 14 años retirada, el actor aclara sus palabras.

Tras causar conmoción, el galán de telenovelas dijo en entrevista con De Primera Mano de Imagen Televisión que sus palabras habían sido malinterpretadas y solo la famosa protagonista será quien tenga la última palabra sobre si vuelve o no a la actuación.

No sé, eso lo puedes ver con Adela Noriega. Me encantaría trabajar con ella me encantaría, es una mujer talentosísima. Yo lo comenté porque bueno, algo escuché pero veo que en todos los medios está que yo dije que iba a regresar... eso está en decisión de ella".