Se divorció: Tras 14 años retirada y kilos de más, protagonista vuelve a las novelas en Televisa

Ciudad de México.- Revelan que una famosa protagonista de telenovelas, quien se divorció de su primer esposo y abandonó Televisa en 2008 para desde entonces desaparecer de la actuación, regresaría a la pantalla chica.

Se trata de Yadhira Carrillo, quien debutó en 1996 en la televisora de San Ángel en Canción de amor. Luego vinieron proyectos como Te sigo amando, María Isabel, El privilegio de amar, El niño que vino del mar, La casa en la playa y El precio de tu amor.

Su gran oportunidad como protagonista llegó en 2002 con La Otra, donde interpretó a dos personajes: la buena y la villana. En 2004 hizo Amarte es mi pecado, luego Rubí y estelarizó de nueva cuenta en 2005 con Barrera de amor.

Tras terminar su última telenovela, Palabra de mujer en 2008, Yadhira se retiró de la actuación para dedicarse a su familia. La actriz se divorció de su primer esposo, un empresario y varios años más tarde empezó a salir con la expareja de Lety Calderón, con quien se casó.

Sin embargo, su esposo, el abogado Juan Collado, fue detenido en 2019 y desde entonces ha sido vista acudiendo a la cárcel casi todos los días para visitarlo.

A casi 3 años del arresto de su esposo por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, y de que comenzara "la pesadilla" de la actriz, ella se ha mantenido alejada del ojo público.

Aunque antes daba entrevistas, de unos meses para acá dejó de pronunciarse ante las cámaras. Incluso, hace unas semanas se rehusó a hacer declaraciones, asegurando que no tiene nada que decir pues no tiene trabajo ni le interesa volver a la actuación.

No quiero decir nada porque no hay nada que decir. No tengo ningún proyecto, no me interesa nada como actriz, como empresaria estoy frenada más que con lo que tengo. Yo pasé una etapa en donde todo lo que digo me lo critican entonces prefiero mejor ya no hacerlo", contaron que dijo.