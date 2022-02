Tras 5 años en TV Azteca y renunciar a exclusividad, reemplazo de Galilea Montijo debuta en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida exconductora de TV Azteca hizo su debut en un importante programa de Televisa luego de que hace unos días se filtrara que ella se iba quedar con el lugar de Galilea Montijo en Hoy tras la supuesta renuncia de la tapatía.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la afamada presentadora Carmen Muñoz, quien trabajó durante 5 años en la empresa del Ajusco con proyectos como Al Extremo, Enamorándonos, Venga la Alegría, entre otros, y a finales de 2021 sorprendió renunciando a su contrato de exclusividad.

Semanas más tarde la jalisciense volvió a Televisa, televisora en la que estuvo ausente durante 16 años, y aunque en un principio se creyó que podría unirse al elenco de Hoy o conducir la nueva temporada de Big Brother, la realidad es que Muñoz estará al frente de un nuevo talk show que se llamará Secretos al desnudo, se transmitirá por Unicable y será producido por Alexis Núñez.

Sin embargo, la semana pasada el canal de YouTube Chacaleo sacó a la luz que a 'La Montijo' presuntamente dejará Hoy debido a los cambios que se avecinan y mencionaron que Carmen llegará al matutino para reemplazarla.

Aunque esto aún no se confirma, la mañana de este martes 22 de febrero la expresentadora de Al Extremo debutó como conductora en el canal de Las Estrellas pero no durante el matutino, sino durante Cuéntamelo YA!, a donde ya había acudido pero solo como invitada para presentar su libro Dale Like al Amor.

Carmen Muñoz debuta como conductora de 'Cuéntamelo YA!'

Hace algunas horas el periodista Álex Kaffie informó a través de su columna que Carmen se integraría a Cuéntamelo YA! para reemplazar a una de las conductoras titulares, pero hasta el momento no se sabe cuánto durará a cuadro.

Mañana Carmen Muñoz se integra a Cuéntamelo YA. La exasalariada de Televisión Azteca estará cubriendo temporalmente la ausencia de una de las conductoras que tiene de fijo dicho vespertino de entretenimiento".

Fuente: El Heraldo de México, Instagram @cuentameloyaof, YouTube Chacaleo y TVNotas