Tras desprecio por "vieja" y 11 años desaparecida, exprotagonista de TV Azteca vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Tras 11 años retirada de las telenovelas y exhibir desprecio de Televisa por su edad, una famosa actriz regresa a la televisión luego de haber triunfado en TV Azteca.

Se trata de la primera actriz Angélica Aragón, quien inició su carrera en Televisa en 1980, donde estuvo en melodramas como Vanessa, Chispita, La fiera, Vivir un poco, Días sin luna, De frente al sol y la última en 1996, Cañaveral de pasiones.

En 1997, Aragón se fue al Ajusco y protagonizó la exitosa Mirada de mujer. Siguió trabajando en esa empresa y en 2011, Angélica tuvo su última aparición en una telenovela, pues tuvo una papel especial en la teleserie A corazón abierto.

Como se recordará, la actriz de 68 años mencionó que terminó abandonando Televisa porque ya no le daban protagónicos, sino papeles para una mujer mucho mayor de su edad. Afirmó que la ponían hasta de "suegra" de Verónica Castro, cuando ella es incluso dos años mayor.

Me estaban dando papeles mucho más grandes que mi edad, entonces yo decía: 'bueno, si voy a ser la suegra de Verónica Castro, ¿pues cuándo voy a ser la protagonista de la historia?'", contó en una ocasión.

Sin embargo, este 2022 sorprendió a todos al anunciar su regreso a la televisión y de la mano de Televisa, tras 26 años de ausencia, a la bioserie de Vicente Fernández, El hijo del pueblo.

Sobre la razón que la motivó a regresar tras retirarse de la televisión para enfocarse al teatro y al cine, se confesó en entrevista con De Primera Mano de Imagen Televisión.

Sin duda la invitación de Juan Osorio, que es un amigo entrañable desde hace muchísimos años. Me ha dado muchas oportunidades a lo largo de mi carrera (...) han sido muchas experiencias muy positivas", reveló.

Tras asegurar que volver a grabar en Televisa en este proyecto fue "regresar a un entorno muy amistoso, entrañable y familiar". Durante su charla con el conductor Gustavo Adolfo Infante, la actriz reveló si interpretará a la periodista argentina Olga Wornat.

Olga es la autora de la biografía no autorizada de Vicente Fernández llamada El Último Rey, y quien vendió los derechos a Televisa para lanzar la bioserie. Esta contiene varias polémicas de la vida de 'Don Chente', lo que incomodó a la familia.

Al ser cuestionada sobre si ella dará vida a Wornat en la serie, dijo: "No exactamente porque no existe el personaje dentro de la novela. Más bien me estoy esperando en ti. Es una mujer que ha sido una reportera importante de cuestiones políticas, etcétera y que en alguna ocasión posiblemente tuvo un encuentro amistoso o menor dentro su vida (con Vicente)".

Es lo que estamos planteando para nosotros mismos. (Por eso) existe la confianza suficiente entre las dos personas para que a esas alturas de la vida de Vicente", mencionó.

"El personaje mío se llama 'Dalia Muñoz'. En ese momento el maestro Vicente Fernández la contrata para poder dejar un legado a sus descendientes, admiradores y a las nuevas generaciones amantes de la música vernácula mexicana", agregó.

Por último, Aragón comentó que ella hará "un homenaje en vida mediante una entrevista serie, será inquisitiva e incisiva, pero muy respetuosa" y que se siente muy contenta de haber regresado con este proyecto.

Está muy cuidada la serie. Estamos en manos del maestro Juan Osorio que tiene una enorme experiencia y un gran equipo de trabajo pero por lo demás, estamos en locación. No he pisado foro por decirlo así. Estamos con un movimiento de cámara muy cinematográfico (...) es muy demandante, tenemos muchas escenas al día".

