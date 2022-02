Tras perder exclusividad y abusar de cirugías, galán de Televisa reaparece desfigurado en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 6 años alejado de los melodramas en Televisa y se cambió a Telemundo, reaparece públicamente y deja en shock con su apariencia física.

Se trata de Fernando Colunga, quien fue uno de los protagonistas más deseados en los melodramas, siendo el galán de proyectos como María la del barrio, Esmeralda, La usurpadora, Abrázame muy fuerte, Amor real, Alborada, Pasión y Soy tu dueña.

El histrión lleva 6 años alejado de la pantalla chica luego de que hiciera su última telenovela, Pasión y Poder en la televisora de San Ángel. En 2019, trascendió que había perdido su contrato de exclusividad con la empresa.

Por esta razón, aunque se decía que se iría a TV Azteca, Colunga firmó contrato con Telemundo poco antes de la pandemia por Covid-19, en 2020. Desde entonces no se había sabido nada de él, pues no había aparecido en ningún proyecto, además de que no tiene redes sociales.

En 2021 se confirmó que protagonizaría la serie Malverde: El Santo Patrón, sin embargo, abandonó el proyecto de manera inesperada y fue reemplazado por Pedro Fernández.

Ahora, el actor reaparece y deja en shock por cómo luce a sus 55 años de edad luego de ser confirmado como el personaje principal de una nueva miniserie en Telemundo, la cual es una readaptación de Historia de un clan.

Las imágenes inéditas de Colunga fueron compartidas por su compañero en la serie, el actor Manuel Masalva, quien exhibió en su cuenta oficial de Instagram cómo luce el galán de telenovelas actualmente mientras graban en Argentina.

Hermosa semana mi gente, pues trabajando andamos y con este líder, construyendo una familia y una historia increíble… Gracias Fernando por tremendo viaje y el gran aprendizaje de profesionalismo y generosidad, eres único y poderoso compañero. Te queremos", escribió en la descripción.

Como se recordará, se dijo que Colunga dejó de recibir protagónicos debido a su edad y su apariencia física, pues afirmaban que presuntamente abusó de las cirugías. Como no había fotos recientes del histrión, esto no había podido ser corroborado.

Sin embargo, estos posibles 'arreglitos' para muchos resultó evidente en su apariencia actual, pues aseguran que aunque aún cuenta con un gran físico y luce muy joven, se ve muy cambiado y es notorio que recibió alguna ayuda de profesionales para conservarse.

Esta noticia de cómo luce el actor mexicano actualmente también fue compartida en las redes del programa Hoy, siendo esta la primera vez en años que Colunga 'aparece' en el matutino de Televisa.

Si bien no estuvo en la emisión físicamente, hay rumores de que Televisa lo quiere de vuelta. Según reportes del youtuber Alejandro Zúñiga, el productor José Alberto 'El Güero' Castro lo querría como el villano principal del remake que prepara del clásico El Maleficio, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

