Tras veto de Televisa, captan a Alfredo Adame en pleno romance con exintegrante de 'Enamorándonos'

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico exactor de Televisa Alfredo Adame, quien ha estado vetado de la empresa debido a sus múltiples escándalos, está dando de qué hablar debido a que fue captado en plena cita romántica con una exintegrante del reality Enamorándonos.

Este martes 22 de febrero la revista TVNotas sacó en su portada que el también exconductor del programa Hoy se está dando una nueva oportunidad en el amor con la guapísima influencer y actriz Magaly Chávez, quien debutó en la pantalla de TV Azteca desde 2017 y ahí fue cuando conoció a su galán.

Durante la entrevista exclusiva que concedió al mencionado portal, la examorosa explicó que lleva tiempo saliendo con Adame y que no le importa todo lo que se diga de él, pues hay que recordar que sus exesposas Diana Golden y Mary Paz Banquells lo han tachado de violento y misógino.

A Alfredo lo conozco desde hace cinco años cuando entré a Enamorándonos... es muy lindo y nos queremos mucho... Siempre hemos salido, pero hasta hace muy poco que lo estamos haciendo en público; sin embargo, no tenemos un título, no me gusta apresurar las cosas", explicó.