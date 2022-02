¡TV Azteca, en shock! Inés Gómez Mont "está harta de huir" ¿y se entregará a las autoridades?

Ciudad de México.- Desde septiembre del 2021, la exconductora de TV Azteca, Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga están en el 'ojo del huracán' y de las autoridades mexicanas, luego de que se les acusara de varios delitos; ¿la expresentadora planea entregarse a las autoridades?

De acuerdo con TV Notas, Inés Gómez Mont, de 38 años de edad, estaría dispuesta a colaborar con las autoridades con tal de que las acusaciones en su contra por los presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos públicos se resuelvan; así lo habría asegurado un familiar de la exempleada del Ajusco.

El mismo medio señala que la excompañera de Pati Chapoy le pidió a sus abogados presentar un amparo para que no la detengan en cuanto regrese a México.

Ella [Inés Gómez Mont] está harta de huir, ya no quiere seguir escondiéndose, no es la vida que quiere darles a sus hijos, pero no puede regresar a México como si nada porque, en cuanto pise el país, será detenida y exhibida a nivel internacional, lo cual sería todo un circo mediático y es lo que menos quiere", declaró la fuente a 'TV Notas'.