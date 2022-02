¡Volvieron! Tras duro divorcio y renunciar a Televisa, Juan Soler le pide otra oportunidad a Maky

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 22 de febrero la revista TVNotas sacó en su portada que el exactor de Televisa Juan Soler le habría pedido una nueva oportunidad amorosa a su exesposa Maky, de quien se divorció en el 2018, y esta habría aceptado reconciliarse.

Un supuesto amigo contó que el actor argentino, quien renunció a las novelas y debutó como conductor en Imagen TV, le propuso a su expareja volver a vivir juntos al lado de sus hijas pese a que él dijo que ya tiene novia pero esta vive en su natal Argentina.

Juan y Maky vivían cada quien por su cuenta en el poniente de la CDMX, ella con las hijas de ambos, y él solo; sin embargo, hace un mes, Juan le propuso a Maky que se fueran a vivir ella y sus hijas con él a su departamento", contó.

El informante anónimo explicó que aunque en un inicio Maky se resistía, al final de cuentas cedió porque aún ama al presentador del matutino Sale el Sol porque supuestamente es "el amor de su vida".

Al principio lo dudó, pero la realidad es que sigue amando a Juan, y es una gran madre que le interesa que sus hijas estén de tiempo completo con su papá, por lo que terminó diciendo que sí".

"Hasta el momento ha funcionado de maravilla, Juan y Maky llevan una excelente relación, se están volviendo a ver con ojos de pareja, y creo que ninguno de los dos descarta una reconciliación".

No obstante, el amigo de los actores aclaró que Soler y su exesposa no han vuelto como tal, pero no duda en que pronto comiencen una nueva relación, tal como lo intentaron hace unos años tras su divorcio.

Ahorita es un hecho que negarán una posible reconciliación y que ya viven juntos, porque lo quieren llevar en privado, sin presiones; pero también es un hecho la cercanía y el sentimiento de pareja que están teniendo y no dudes que pronto esto dé frutos, que Juan terminará definitivamente lo que tiene con la mujer de Argentina, y con Maky volverán a ser la pareja", finalizó.

Cabe resaltar que la información de TVNotas no ha sido confirmada ni por el argentino ni por la conductora de Cuéntamelo YA!, por lo cual permanece en calidad de especulación.

