Adame admite relación con exintegrante de 'Enamorándonos' y niega a sus hijos: "No los conozco"

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso exconductor de Televisa Alfredo Adame está dando de qué hablar pues en un reciente encuentro con la prensa confesó todo su nueva conquista y además volvió a decir que no reconoce a sus tres hijos menores, fruto de su pasada relación con Mary Paz Banquells.

El polémico actor mexicano fue abordado por la prensa en su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México y aquí de inmediato le cuestionaron sí es real que está teniendo citas románticas con Magaly Chávez, quien saltó a la fama luego de participar en Enamorándonos.

Sí (estoy) feliz de la vida (ella es) muy guapa, simpática, inteligente, agradable, sin necesidad económica, muy preparada y sobre todo muy ligera, muy light", comentó.

Al igual que la exactriz de TV Azteca, Adame aclaró que aún no hay una relación formal entre ellos y simplemente son muy buenos amigos con derecho:

Somos amigos desde hace dos años y hemos estado platicando. A veces salimos de repente pero no salimos como novios ni nada, todavía no lo somos. Nos damos unos besitos nada más".

Y respecto a los comentarios que han recibido ambos por su amplia diferencia de edad, pues Chávez apenas tiene 36 años, Alfredo dijo que no le interesan: "Ella me está chupando la juventud, me va a matar de un desvelón pero yo encantado. Yo estoy como de 25 ¿a poco no me han visto?".

Antes de acabar la entrevista, los reporteros cuestionaron a Alfredo sobre si está dispuesto a reconciliarse con sus hijos menores, pues Diego recientemente comentó que quiere volver a verlo, sin embargo, él dijo que no está dispuesto a 'perdonarlos'.

Eso ya pasó al cajón de los asuntos sin importar. No existe nada, no los conozco y nunca los conocí, entonces, todos mis bienes son de Vanessa Adame Castillo y de mis nietos".

