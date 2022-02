Adiós 'Hoy': Tras vender joyas para sobrevivir, conductor traiciona a Televisa con 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Un famoso conductor y cantante, quien fue vetado de Televisa luego de más de 22 años en sus filas y cayó en una crisis económica durante la pandemia, regresa a TV Azteca y se une al elenco de Ventaneando.

Se trata de Jorge 'Coque' Muñiz, quien este miércoles se presentó en el foro del programa de Pati Chapoy luego de debutar en TV Azteca en el 2018, motivo por el cual se dice fue 'castigado' por la televisora de San Ángel.

El también actor se ha sincerado en el pasado sobre sus vicios, reconociendo que sí le gustaba "el juego y la fiesta", pero pidiendo parar los ataques y rumores porque lastimaban a su familia.

Me gusta el juego, la fiesta, me desvelo y soy muy vago. A cada rato me regañan, pero por favor respeten. Si el objetivo es hacer llorar a la familia sí lo lograron (...) Sí tengo una dependencia con el juego, porque me gusta".