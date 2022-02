Cambios en Televisa: Tras veto de TV Azteca y pleito en 'Hoy', querida conductora vuelve ¿a 'VLA'?

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien confesó hace unos meses que los ejecutivos de TV Azteca la habrían vetado por unirse a la competencia, dejó en shock a los televidentes pues hace hace algunas horas dejó el programa Hoy y más tarde reapareció ¿en Venga la Alegría?.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la aclamada michoacana Tania Rincón, quien laboró durante más de 10 años en la televisora del Ajusco y en 2020 sorprendió cambiándose a las filas de Televisa primero para conducir Guerreros 2020 y ahora formando parte del elenco del matutino de Las Estrellas.

El pasado 2021 la exreina de belleza brindó una entrevista exclusiva al programa de radio La Caminera, donde se reencontró con su excompañero y amigo 'El Capi' Pérez, para hablar sobre su cambio de televisora y admitió que existía la posibilidad de haber sido vetada de TV Azteca.

Estoy coleccionando gafetes ya. Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto, me fui muy bien", contó entonces.