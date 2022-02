De ser declarado culpable por abuso, Héctor Parra podría pasar estos años tras las rejas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Daniela Parra, hija del actor Héctor “N”, explotó en contra de Ginny Hoffman y las autoridades mexicanas luego de que la actriz confirmó por medio de un comunicado que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó la determinación de formular acusación de abuso sexual y corrupción de menores en contra de expareja y padre de su hija Alexa A través de sus historias de Instagram para, la joven comentó:

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Ahora sí estoy encabr..., hoy me desperté con la noticia de que mi papá podría pasar 29 años de cárcel, por algo que él no hizo, por una injusticia, por un delito que él no cometió, por meros dichos, porque ni siquiera existen pruebas, no existe nada. Qué triste que la justicia en México funcione así”.

Asimismo, destacó que no se quedará con los brazos cruzados ante esta situación. “Hoy sí estoy encabr..nada, y así no se van a quedar las cosas, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para solucionar este problema, porque este problema no es de los últimos 8 meses, este problema lleva años, me refiero a unos 15, y qué triste que en México este caso sea tan común, que el sistema y la justicia está podrida y corrompida, y no hacen nada”.

Recordando los audios que en su momento se filtraron donde aparentemente Hoffman pondría en tela de juicio la denuncia que entabló contra Héctor por agresión sexual a su hija, Daniela recalcó:

Existe la alienación parental, y lo he dicho desde el día 1, mi hermana sufre de alienación parental que está en estos audios que les acabo de poner, en este audio está más que explícito y aún así la gente no hace nada, la fiscalía, el sistema, la justicia no hacen nada, es por eso que estoy tan encabr$%&* ahora sí, porque yo me he aguantado 8 meses en contra de este remolino que viene hacia nosotros”.

Finalmente, la joven puntualizó: “pero ahora sí ya estoy cansada, ahora sí es momento de que se haga justicia y de que recuerden cómo es esta persona, porque así es (…) pero así no se va a quedar y por favor recuerden que tipo de persona es”.

Fuente: Staff