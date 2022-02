¡Fuego en Televisa! Vanessa Guzmán luce tremenda silueta en bañador tras debutar como abuela

Ciudad de México.- Vanessa Guzmán no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales, esta vez por lucir su escultural figura en un pequeño bañador que rápidamente se volvió viral y causó todo tipo reacciones.

La actriz de 45 años, que recientemente se convirtió en abuela, presumió un bañador de dos piezas que le regalaron para su ejercitado cuerpo; desde hace un tiempo, Vanessa ha trabajado mucho para competir en el mundo del fisicoculturismo.

"Gracias @angelcompetitionbikinis por este bikini de práctica, mis check-ins con mi coach o mis sesiones de posing son mucho más fáciles", escribió Guzmán para acompañar el video en el que se observa que camina en tacones sobre una alfombra mientras modela su figura.

La disciplina y la vida saludable es una constante en la vida de Vanessa Guzmán, quien en el pasado tuvo varios problemas de alimentación, mismos de los que habló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Yo sufrí de trastornos alimenticios pero porque yo me hice esa historia, por tener un referente que no me lo impusieron, sino por decir bueno, entonces yo también quiero. De repente empiezas a sentir que el cuerpo cambia, y uno es el que empieza a hacer esas tonterías. Ahí es donde empieza el problema, fueron un par de años, creo que la presión más grande la sentí cuando regresé a Ciudad Juárez y tuve un aumento de peso considerable", contó.