¡Hollywood, en shock! Querido y joven actor de Marvel anuncia que se retira ¿para siempre?

California, Estados Unidos.- Uno de los más queridos actores de la actualidad que ha destacado por protagonizar películas de Marvel anunció que retirará; ¿esta decisión es definitiva?

Se trata nada más y nada menos que de Tom Holland, quien con solo 25 años de edad se ha convertido en uno de los actores más populares de la actualidad. Sin embargo, declaró recientemente que dejará de actuar.

En una entrevista para CinePOP, el actor de origen británico habló sobre el futuro de su trabajo en el mundo del séptimo arte, pues si bien recién se estrenó Spider-Man: No Way Home, aún no se han confirmado una cuarta entrega del film de Marvel y Disney.

No obstante, Holland mencionó que, pese a que fanáticos desean la película cuatro de El Hombre Araña, nada es seguro aún, pues se retirará de la actuación. Cabe destacar que esto no será para siempre, sino que será temporal.

Voy a grabar un programa de televisión para Apple, por lo que estoy muy contento. Pero puedo decir con seguridad que después de que termine esa serie, me tomaré un descanso'', confesó Tom.

Tom Holland, quien lleva siete años trabajando en películas como Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Lejos de casa y Spider-Man: No Way Home, y que ahora promociona Uncharted, aprovechará su descanso para pasar más tiempo con su familia, pero en particular con su novia Zendaya, con quien ha formalizado la relación al comprar una mansión.

Fuente: TV Notas