Lista para morir: Actriz 'intocable' de Televisa se une al elenco de 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 23 de febrero una queridísima actriz, quien es de las pocas que aún tiene exclusividad en Televisa, se unió al elenco del programa Hoy y dio un duro golpe al rating del matutino de la competencia, Venga la Alegría.

Se trata de la reconocida mexicana Queta Lavat, quien tiene más de 63 años de trayectoria en la televisora de San Ángel donde ha podido hacer exitosos melodramas como Mi primer amor (1973), Pobre señorita Limantour (1987), ¡Amigos x siempre! (2000), Corazones al límite (2004), Amorcito corazón (2011), Amor de barrio (2015), entre muchos otros.

Hace unos años la querida intérprete confesó que ya tenía listo todo para que el día que le toque morir no haya problemas en su familia, aunque aclaró que no quisiera que fuera pronto e incluso, detalló que pretende vivir hasta los 100 años.

Ya pensé, ya decidí y lo comenté con mis hijos, solo les voy a durar hasta los 100 años y si Dios quiere, voy a cumplir mi promesa, porque a los 100 aún es independiente la persona, ya más viejita ya no, entonces yo hasta que pueda moverme sola".

Asimismo, doña Queta explicó que ella es de las pocas actrices que aún es exclusiva de Televisa y aclaró las razones: "Tengo una exclusividad de pionera, sé que la mía es vitalicia, pero todo puede pasar. Yo tengo mucha confianza de seguir así... Me siento muy recompensada, pero lo que tenga que pasar, pasará. Quiero seguir trabajando hasta que Dios me quite la lucidez, la inteligencia y el entusiasmo", expresó para el programa De primera mano.

Lavat salió del aire hace unas semanas luego de finalizar las transmisiones del melodrama S.O.S me estoy enamorando, sin embargo, este miércoles reapareció en el canal de Las Estrellas pues fue invitada especial de Hoy.

Resulta que la producción del matutino le organizó un festejo y homenaje para celebrar su cumpleaños 91 y también el éxito que está teniendo tras incursionar en TikTok con recetas de cocina.

El público del matutino quedó encantado con la visita de doña Queta e incluso le pidieron a la productora Andrea Rodríguez Doria que haga un espacio en el programa para que la actriz acuda a presentar sus recetas más de seguido.

Señorona, me encanta verla".

Felicidades señora, qué gran actriz".

Productora @andy___rodriguez por favor una sección de cocina para la señora".

