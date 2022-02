Tras años retirada y vetada por irse a TV Azteca, famosa protagonista 'desenmascara' a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exprotagonista de telenovelas 'desenmascara' a Televisa y exhibe la pesadilla que vivió al grabar la que fue su último melodrama en la empresa de San Ángel, hace 12 años.

Se trata de Danna Paola, quien en 2020 se hizo más que público que estaba vetada de la televisora por haberse ido en el 2019 a TV Azteca para fungir como juez en el reality La Academia.

Esto se demostró cuando ese año la empresa transmitió los Premios Juventud, sin embargo, en el show que incluyó a varias famosas haciendo un homenaje a Selena Quintanilla, la participación de Danna Paola fue eliminada de la transmisión.

Como se recordará, Danna inició su carrera en 1999 en Televisa siendo solo una niña e incluso estuvo como conductora infantil en la edición de sábado del Programa Hoy.

Actuó en telenovelas como Rayito de Luz, María Belén, ¡Vivan los niños!, De pocas, pocas pulgas, Amy, la niña de la mochila azul, Muchachitas como tú y Atrévete a soñar, en su mayoría como protagonista.

Sin embargo, la cantante que puso en pausa su trabajo en la actuación y ahora se dedica al 100 por ciento a su carrera musical, destapó lo mal que la pasó mientras grababa la que fue su última telenovela en Televisa: Atrévete a soñar (2009-2010).

En ese proyecto dio vida a Patricia 'Patito' Peralta Castro y aunque la novela resultó un éxito, Danna vivió una pesadilla. En una charla para el podcast 'No Hagas lo Fácil' de Juanpa Zurita, la artista se sinceró sobre cómo la afectó iniciar su carrera a temprana edad.

Contó que inició en el medio a los 4 años, sin embargo, a los 16 pensó en renunciar a todo, después de haber hecho Atrévete a Soñar, además de recordar cómo Televisa la vetó.

"Es muy diferente el Televisa de hoy al que perteneciste porque hoy yo no necesito a Televisa", comentó Juanpa, mientras Danna respondió: "Ellos sí siguen pensando eso" y agregó cómo salió de la empresa, además del veto que le impusieron.

Fue una decisión que tomamos mi padre y yo. Fue algo que después de 'Atrévete' me querían para otra novela y yo ya no quería hacer más novelas... y me llegó una propuesta de Telemundo, que se trabaja diferente, y para la empresa fue un shock de: '¿por qué nos vas a dejar?' y mi papá me dijo que no tuviera miedo y dije: 'No los necesito'. (...) Me vetaron, eso de los vetos imagínense que lo hicieran entre plataformas", recordó.

Además contó que las jornadas de trabajo eran muy largas.

A los 16, después de 'Patito', yo acabe mal, en verdad acabe con náuseas de todo eso que viví con 'Atrévete a soñar', fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble... pero fue muy demandante el trabajo, no descansábamos ni un segundo, llego a pensar que fue una explotación para mí, fue muy heavy pero lo disfruté", contó.

Y añadió: "Era un proyecto 360, era grabar de lunes a viernes, terminando de grabar era meternos a ensayos ahí en el CEA, toda la semana; y los sábados y domingos era dar conciertos... Yo reventé dos o tres veces en el hospital con esa novela, obviamente después de eso yo dije basta, no puedo más", explicó.

Además, mencionó que fue a raíz de todo eso y su rebeldía de adolescente que inició su ansiedad: "Creo que era un poco de rebeldía de adolescente, típico que todo odia, y me volví muy insoportable, yo realmente no me soportaba (...) ahí empece a conocer la ansiedad, a partir de los 15 años empece con los ataques de ansiedad y yo no sabía a qué se debía o por qué".

Antes de su colapso, platicó que comenzó a ver su trabajo como una adicción: "Mi diversión sí era grabar novelas, pero también llegaba a mi casa y era de a qué hora voy a grabar mañana, se empezó a volver una adicción para mí el trabajar".

Las declaraciones de Danna vienen después de que Allisson Lozz mencionara que también la pasó mal grabando telenovelas desde su niñez.

