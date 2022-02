Tras exhibir catálogo de Televisa y un veto, famosa protagonista reaparece ¿y la sacan del clóset?

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien exhibió el supuesto catálogo de Televisa y fue vetada de la empresa por una traición, reapareció hace algunas horas en un evento público y causó gran revuelo pues de nueva cuenta se está especulando que sería lesbiana.

Se trata de la exprotagonista de novelas Kate del Castillo, quien habría sido vetada de la televisora de San Ángel hace unos años luego de aparecer en el programa El Hormiguero de TV Azteca luego de haber hecho exitosos melodramas como Muchachitas (1991), Alguna vez tendremos alas (1997), La mentira (1998), Ramona (2000) y Bajo la misma piel (2003-04) .

La actual intérprete de la serie La Reina del Sur ha enfrentado fuertes escándalos durante su carrera como su reunión con el narcotraficante 'El Chapo' Guzmán antes de ser detenido y también porque habría confirmado la existencia del controversial 'prosticatálogo' de actrices de Televisa.

Asimismo, por muchos años se llegó a pensar que la hija de don Eric del Castillo era lesbiana y el rumor fue desmentido hasta ella se hartó y decidió salir a negar sus supuestas preferencias sexuales.

No soy lesbiana. Igual yo sé que muchas quisieran, pero me gustan mucho los hombres. Tengo muchas amigas gays y muchos amigos gays, los amo, los respeto mucho, pero fíjate que no se les va a hacer", confesó en el 2012.