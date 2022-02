Tras su reciente ruptura amorosa, Christian Nodal ya se habría modificado más tatuajes de Belinda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Rafael Valdez reveló detalles del trabajo que ha realizado en el cuerpo de Christian Nodal, luego de que se confirmara que el cantautor eliminó la palabra ‘Beli’ que portaba a un lado de su oreja derecha, con un diseño de los símbolos de la baraja inglesa.

El tapatío de 36 años que ha colaborado con artistas de la talla como David y Victoria Beckham, Demi Lovato, Kylie Jenner, Marc Anthony, Alejandro Fernández y Saúl 'Canelo' Álvarez, entre otros, charló con el diario Reforma para dar los pormenores de su encuentro con el intérprete de “No te contaron mal”.

Hace unos días, cuando se vino el tema de que Nodal se quería tatuar por lo sucedido con su ex novia (Belinda), su chef me recomendó con él, le habló de mi trabajo y las personas a las que les he tatuado, eso despertó el interés de Nodal”, relató el tatuador.

Me marcó su chef para platicarme, le pasó mi número directo a Nodal y él me habló, nos pusimos de acuerdo y ese mismo día en la noche me fui a su casa aquí en Guadalajara", añadió.

A pesar de que Christian confirmó su rompimiento con Belinda el 12 de febrero, de acuerdo con Valdez, su encuentro con Nodal fue el 10 de febrero, es decir, dos días antes de hacerlo oficial.

De la misma manera, Rafael aseguró que el cantautor ya estaba recapacitando sobre la forma en que podría modificar dicho tatuaje. “Él ya tenía la idea de lo que quería. Es muy fanático de los tatuajes, así que yo nada más colaboré con su idea. La verdad es que estuvimos toda la noche en ese proyecto, se armó cotorreo, muy buena onda, muy humilde, me cayó muy bien, no lo conocía en persona”.

Conjuntamente, Rafael Valdez reveló que la palabra ‘Beli’ no es la única que trabajó en la piel de Nodal. “Trabajamos otros tatuajes, uno muy importante que seguiremos trabajando seguramente y así lo dejo de mi parte, porque hasta que él decida mostrarlo, yo no puedo platicar más, pero seguro pronto sale una foto”.

Por último, el artista de 36 años recalcó que Christian se encuentra respaldado por sus consanguíneos tras su truene con la española. “Lo que sí puedo decir es que lo vi muy centrado, muy buena onda y alegre, estaba con su familia, sus papás y hermana”.

Belinda y Nodal comenzaron su noviazgo en agosto de 2020 y en mayo de 2021 anunciaron su compromiso matrimonial; sin embargo, horas antes de celebrarse el Día del Amor y La Amistad en este 2022 el cantautor dio a conocer su rompimiento. Por su parte, Valdez ha dado de qué hablar recientemente con su trabajo luego de tatuarle a Ramón Fernández, hijo de Vicente Jr., la imagen de su tata, como llamaba de cariño a su abuelo, 'El Charro de Huentitán', en uno de sus brazos.

